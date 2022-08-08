Грандиозное байк-шоу «Русский лес» прошло в Севастополе

Главным событием минувших выходных в Севастополе стало грандиозное событие байк-шоу «Русский лес».

С учетом действующего в городе высокого «желтого» уровня террористической угрозы мероприятие прошло с максимальным соблюдением норм и требований безопасности.

Традиционно кульминация байк-шоу прошла в ночь с субботы на воскресенье. Перед зрителями предстал микс из зрелищных элементов: взмывающие вверх мотоциклисты, нарезающие круги внутри огромного железного шара, торжественный развод почетного караула и хореография юных балерин.

По словам лидера «Ночных волков» Александра Залдастанова, кульминация байк-шоу «Русский лес» — «литературное действо, это «Адажио» Чайковского, это Рахманинов».

«Это вертикаль, соединяющая землю с небом, — это именно та самая вертикаль, та самая дорога, тот самый путь, по которой идет Россия и по которой едут колеса наших мотоциклов», — отметил Залдостанов.

Во второй день проведения байк-шоу прошел традиционный мотопробег по маршруту «гора Гасфорта — площадь Нахимова, Севастополь — гора Гасфорта».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя