Полиция Севастополя ищет участников секс-оргии в ночном клубе

В полиции Севастополя заинтересовались видео, где молодая пара занимается сексом прямо на барной стойке одного из ночных клубов на глазах у посетителей увеселительного заведения.

Правоохранители обещают разобраться и дать правовую оценку моральному падению некоторых горожан.

«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором мужчина и девушка, совершают действия сексуального характера, находясь в общественном месте — в одном из увеселительных заведений города, — отметил в пресс-службе УМВД по Севастополю. — По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка».

Скандальное видео с интимной сценой на барной стойке появилось сегодня утром в одном из анонимных телеграм-каналов и стремительно распространилось по социальным сетям, попав даже в федеральные паблики.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю