В Севастополе прошла кульминация байк-шоу «Русский лес»

В ночь с 6 по 7 августа на площадке у горы Гасфорта прошла кульминация байк-шоу «Русский лес».

Зрители увидели огненно-яркие спецэффекты. Акробаты выполняли сложнейшие элементы без страховки на высоте 20-этажного дома.

«Это вертикаль, соединяющая землю с небом, — это именно та самая вертикаль, та самая дорога, тот самый путь, по которой идет Россия и по которой едут колеса наших мотоциклов», — отметил глава «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов.

Сегодня во второй день проведения байк-шоу «Ночные волки» совершили мотопробег по маршруту «гора Гасфорта — площадь Нахимова, Севастополь — гора Гасфорта».

По возвращению колонны на площадке у Гасфорты продолжится спортивная и развлекательная программа.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА Новости