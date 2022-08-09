Какой будет погода в Севастополе

По информации Крымского гидрометцентра, в Севастополе сегодня, 9 августа, малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 22…24°, днем 32…34°.

В среду, 10 августа: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 31…33°.

В четверг, 11 августа: переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 28…30°.

Фото: Юлия Блоцкая