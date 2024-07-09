«Гранд Сервис Экспресс» будет пересаживать пассажиров из вагонов, где не работают кондиционеры

«Гранд Сервис Экспресс» до 20 июля остановил продажу билетов на часть поездов из Москвы в Евпаторию и Феодосию. Также перевозчик будет пересаживать пассажиров из вагонов, где не работают кондиционеры

Напомним, что в соцсетях появились жалобы пассажиров о поломке кондиционеров, отсутствии электроэнергии и воды в некоторых поездах. Люди не могут зарядить телефоны, в вагонах душно и не работает вентиляция. Пассажиры пишут, что проблема касается поездов Москва — Евпатория, Симферополь — Москва и Адлер — Симферополь.

Анна Левина