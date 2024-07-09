В Севастополе будут судить гражданина соседнего государства за педофилию и призывы к экстремизму

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению проживавшего в Севастополе гражданина соседнего государства в совершении половых преступлений против ребенка.

При этом 45-летний мужчина находится в розыске.

Он обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. А также в публичных призывах к совершению экстремистской деятельности.

По версии следствия, в мае 2015 года, работая преподавателем на курсах английского языка в Севастополе, мужчина совершил действия сексуального характера по отношению к 11-летней девочке, которая посещала его индивидуальные занятия.

Он же в августе 2014 года разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» статью, содержащую призывы к совершению экстремистских действий.

После этого мужчина выехал из Севастополя в соседнее государство и находится в международном розыске.

На него завели уголовное дело. Прокуратура Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

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