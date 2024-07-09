Бывший директор аквапарка «Зурбаган» понесет наказание за то, что ребенок остался инвалидом

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке в Севастополе.

24 июля 2022 года 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию плавательного бассейна для взрослых, где прыгнул с бортика и утонул. У ребенка наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители. Первую медицинскую помощь работники парка ему не оказали.

Реанимировать мальчика удалась только благодаря своевременному прибытию бригады скорой медицинской помощи. В результате ребенок признан инвалидом.

Руководство аквапарка оказывало финансовую помощь в лечении и реабилитации мальчика.

Выяснилось, что в аквапарке не было необходимого количества спасателей-инструкторов, на горках в качестве операторов работали подростки, которые не прошли инструктаж о навыках оказания первой помощи, правилах поведения и пользования аттракционами. Также медицинский работник на рабочем месте не находился.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ, которые он должен отбывать в специализированном центре под присмотром конвоя.