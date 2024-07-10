Государственная Дума установит штрафы для водителей электросамокатов

Продолжает расти количество жалоб на нарушения правил дорожного движения и ДТП с участием электросамокатов. С начала года количество таких инцидентов увеличилось в 2,5, включая смертельные случаи.

С марта прошлого года действуют правила дорожного движения для электросамокатов, но до сих пор не установлены штрафы за нарушения.

Новый законопроект, который будет рассмотрен в первом чтении, предусматривает штрафы за превышение скорости, неправильное движение по дорогам и тротуарам, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования.

Анна Левина