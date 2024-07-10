Пляжный гид «Севкора»: обзор Солдатского пляжа

Отправляемся в «Адмиральскую лагуну» – один из самых благоустроенных пляжей Севастополя, который севастопольцы часто называют «Солдатский». «Севкор» проверил, так ли он хорош, как о нем говорят.

Итак, первое, что бросается в глаза, – это, конечно же, инфраструктура. Здесь продумано все до мелочей, чтобы отдых был по-настоящему комфортным: теневые навесы спасают от палящего солнца, раздевалки не дадут устроить из переодевания аттракцион, а душевые помогут смыть с себя песок и морскую соль.

Жажду можно утолить в питьевых фонтанчиках (актуально!), а за более серьёзным «перекусом» – добро пожаловать в кафе и летние бары. Кстати, родителям малышей на заметку: на «Солдатском» есть отличная детская площадка, где можно выпустить пар. Взрослым, кстати, тоже скучать не придется: к их услугам волейбольная площадка (песочек уже ждет!).

Отдельно стоит отметить, что пляж адаптирован для людей с ограниченными возможностями: предусмотрены специальные раздевалки и туалеты. На страже безопасности отдыхающих – медпункт и спасательная вышка.

Для тех, кто привык «бороздить» морские просторы, – работает прокат сапов. Можно устроить заплыв до буйка или же отправиться исследовать окрестности.

Автомобилисты могут не переживать за «железных коней»: рядом с пляжем есть просторная парковка. Единственное «но» – в часы-пик свободное местечко найти будет сложновато. Наш совет: планируйте «вылазку» на «Солдатский» заранее!

Анна Левина