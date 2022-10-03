Севастопольцы поддержали воссоединение России с Юго-Востоком Украины

Депутаты Севастопольского отделения ЛДПР, координаторы и активисты партии приняли участие в празднике на площади Нахимова в честь важного исторического события

30 сентября президент России Владимир Путин в торжественной обстановке в Кремле подписал договоры о вхождении в состав РФ еще четырех территорий – Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Жители Севастополя в этот день собрались с флагами Российской Федерации на главной площади, чтобы поздравить друг друга с этим событием и, конечно, порадоваться за жителей освобожденных территорий, которые теперь также являются субъектами России.

«Слова нашего президента: «За нами правда, за нами Россия», — войдут несомненно в историю. Эти события предвидел еще в 2011 году Владимир Вольфович Жириновский. Очень жаль, что важнейшее историческое событие, принятое в Кремле, прошло без него. Это не единственное его пророчество, которое сбылось и которые еще будут сбываться», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер