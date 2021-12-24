Система электроснабжения Севастополя не выдерживает холодов

В четверг, 23 декабря, на заседании правительства Севастополя заместитель губернатора Николай Жигулин рассказал, что на протяжении суток в разных районах города периодически отключались трансформаторные подстанции, а электрические сети улицы Горпищенко требуют капитальной реконструкции.

«Два отключения у «102 -ПЭС» — это опять часть сетей улицы Горпищенко в связи с тем, что превышены лимиты договорного потребления. У «Севастопольэнерго» 6 улиц в отключении. Сегодня (23 декабря — ред.) периодически отключаются ТПшки, «Севастопольэнерго» сформировали 19 бригад — ездят смотрят и включают», — рассказал Жигулин.

Самая сложная ситуация сложилась на улице Горпищенко и прилегающему к ней частному сектору. Здесь в связи с аварией на сетях центрального отопления жители многоквартирных домов остались без тепла и массово начали подключать электроприборы для обогрева, чем вызвали аварию на сетях, которые не рассчитаны на такую нагрузку.

«Конечно, разово все «присели на розетку», включили обогревательные приборы и потребляют больше энергии и конечно в общем объеме она не обеспечивается теми энергоустановками, которые у нас есть сегодня», — отметил заместитель губернатора.

Для решения проблем улицы Горпищенко, по словам Жигулина, необходима модернизация сетей всего района, требуется реконструкция подстанции № 3, установка более мощных трансформаторов и замена кабельной линии, уложенной еще в 1946 году.

Профильный зам заверил севастопольцев, что сейчас принимаются все необходимые меря для решения проблемных вопросов с электричеством.

«Там работает 10 бригад «102 — ПЭС» во взаимодействии с «Севастопольэнерго». Завтра уже фиксируем плюсовую температуру, а остальные мероприятия мы для себя наметили, знаем, что делать», — подытожил Жигулин.

Напомним, в СНТ, расположенных на Фиоленте, также обострились вопросы с электроэнергией. Глава города предложил с каждым СНТ вести индивидуальные переговоры, предлагать им переводиться в статус ИЖС, чтобы город имел возможность решать вопросы в другом правовом поле, а жители товариществ начали платить налоги, коммунальные платежи, в том числе и за вывоз мусора.

Дмитрий Островский