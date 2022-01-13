Еще в четырех больницах Севастополя заработали «горячие линии»

Можно обращаться, как пациентам, так и родственникам

Круглосуточные «горячие линии» и WhatsApp-приемные начали работу в севастопольской инфекционной больнице и больницах №4, №5 и №9. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Теперь по всем вопросам, касающимся работы медицинских учреждений, можно написать сообщение в мессенджере или позвонить.

Кроме того, по примеру первой городской больницы, в приемных отделениях больниц установлены графики дежурств заместителей главных врачей. Пациенты, поступающие в лечебные учреждения, и их родственники могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.

Номера телефонов «горячих линий» следующие: городская больница №4 – +7 (978) 300-09-90; городская больница №5 – +7 (978) 300-03-67; городская больница №9 – +7 (978) 100-15-31; городская инфекционная больница – 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (WhatsApp-приёмная).

Дежурные администраторы приемных отделений: городская больница №4 – +7 (978) 300-90-16; городская больница №5 – +7 (978) 300-03-66; городская больница №9 – +7 (978) 700-81-14; городская инфекционная больница – +7 (978) 041-41-84.