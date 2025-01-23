Горлову продлили срок ареста

Басманный районный суд продлил арест бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову до 25 апреля. Как уже сообщалось, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Адвокаты просили сменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, отмечая, что Евгений Горлов явился с повинной, он имеет троих малолетних детей, а его отец является инвалидом.

Адвокаты просили смягчить меру пресечения, апеллируя к тому, что Горлов явился с повинной, он женат и имеет троих малолетних детей, а его отец является инвалидом.

Горлов был задержан в августе 2024 года с поличным при получении 6 млн рублей от представителя компании «Севастопольгаз». 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова