Больше 100 вариантов — в Севастополе разработали макеты домиков для котиков

Разработкой проектов занимались студенты кафедры «Архитектура и дизайн» Института развития города СевГУ.

В центре Севастополя предлагают разместить дома в античном стиле с колоннами, в жилых районах — более современные конструкции, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Есть также варианты домов для парков, скверов и детских садиков. Некоторые из них постарались сделать в виде арт-объектов: круглой формы, в виде башен, беседок, с кошачьими ушами и когтеточками. В домах смогут жить до шести хвостатых. Все хижины предлагают делать из дерева.

По итогам проведенного в СевГУ конкурса из 100 работ выбрали 2 лучшие. Авторов наградили дипломами университета и Союза дизайнеров Севастополя. Работали студенты под руководством преподавателей — практикующих архитекторов. Создавали макеты с уникальным дизайном, учитывая анатомические особенности кошки.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета «Первый Севастопольский»