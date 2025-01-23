В Севастополе сегодня простились с двумя бойцами СВО

В последний путь проводили гвардии старшего сержанта, начальника радиостанции Александра Николаевича Егорова и гвардии рядового, снайпера Игоря Валерьевича Шалаумова.

Егоров родился и вырос в селе Овощном Джанкойского района. После школы успешно окончил ПТУ №47 в соседней Калиновке и получил специальности водителя и электрика. После окончания училища пошел служить по контракту. Служил в воинских частях, дислоцированных на территории Крыма и Севастополя. Принимал участие в боевых действиях в Сирии.

В 2024 году Александр заключил новый контракт с Минобороны и был направлен в зону СВО. Геройски погиб в бою при освобождении Курской области.

Игорь Валерьевич Шалаумов родился и вырос в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В конце 80-х годов вместе с семьей переехал в Крым, учился в школе Nº33 в Севастополе. После школы поступил и успешно окончил ПТУ №3, получил специальность сварщика.

После прохождения военной службы по призыву некоторое время прослужил по контракту в воинских частях, дислоцированных в Севастополе. Участвовал в строительстве Крымского моста.

В 2024 году Игорь Валерьевич заключил контракт с Минобороны России и также был направлен в зону СВО.

Шалаумов геройски погиб в бою при освобождении Курской области.

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