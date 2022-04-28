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В Севастополе опровергли недоступность пляжа Васили из-за строительства яхтенной марины

28-04-2022
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В правительстве Севастополя опровергли информацию о том, что балаклавский пляж «Васили» будет закрыт из-за строительства Яхтенной марины в Балаклаве. Ранее данная информация появилась в ряде Telegram-каналов. 

Подчеркивается, что склон, примыкающий к пляжу «Васили», неоднократно в течение 2021 года обследовался Севприроднадзором с ГБУ «Экологический центр» на предмет наличия опасных экзогенных геологических процессов, в том числе после произошедших на пляже обвалов горных пород.

«По состоянию на начало 2022 года по всему береговому склону, примыкающему к пляжу «Васили» сохраняется обвально-оползневая ситуация», — сказано в заявлении.

В связи с этим фактом департамент городского хозяйства предложил исключить пляж «Васили» из официального реестра мест массового отдыха на воде.

Постановление будет рассмотрено на одном из заседаний Правительства Севастополя.

Ольга Сурикова

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