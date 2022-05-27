Погода в Севастополе на выходных

Дождь не испортит отдых
В Севастополе сегодня, 27 мая, переменная облачность.
Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +21…+23°.
В субботу, 28 мая, переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.
В воскресенье, 29 мая, переменная облачность, также без осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +23…+25°.
Фото: Елена Голос