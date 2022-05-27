Погода в Севастополе на выходных

Дождь не испортит отдых

В Севастополе сегодня, 27 мая, переменная облачность.

Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +21…+23°.

В субботу, 28 мая, переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.

В воскресенье, 29 мая, переменная облачность, также без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +23…+25°.

Фото: Елена Голос