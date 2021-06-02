Жители многоэтажки на Острякова просят вернуть им шлагбаум во двор

Двор заставлен машинами чиновников и от пролетающих автомобилей страдают и взрослые, и дети Жители проспекта Генерала Острякова, 11А просят вернуть им шлагбаум на въезде во двор. Они жалуются, что несколько человек уже попали под машины, выходя из подъезда. После ремонта дороги их придомовая территория превратилась в проезжую часть, при этом тротуаров им не не построили. Жильцы переживают за безопасность своих детей. Уже двоих сбили автомобили, пролетающие по двору, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

От удара машины уже пострадал и местный дворник.

Раньше дорогу перекрывал шлагбаум, он был установлен сразу после строительства этого дома. При ремонте в 2018 году покрытие демонтировали. Люди снова установили блокираторы, однако недавно их срезали.

Также люди рассказали, что в их дворе после того, как демонтировали шлагбаум, стали парковать свои машины и чиновники — рядом находятся два департамента правительства города. Они загораживают машинами не только двор, но и пожарный проезд.

При этом чиновники отказались общаться с журналистами и рассказать, чьи машины преградили пожарный проезд.

Ольга Сурикова