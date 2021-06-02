В СевГУ закупка компьютеров обернулась штрафами для работников вуза

«Установлено, что при осуществлении оценки заявок участников, 4 члена комиссии по осуществлении закупок в университете, неправомерно отклонили заявку одного из участников, в связи с чем в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях», – сообщает пресс-служба города.

Постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях направлены в Севастопольский отдел Крымского УФАС России.

Члены комиссии признаны виновными, им назначен штраф в размере 2 тыс. руб. каждому.

Ольга Сурикова