В СевГУ закупка компьютеров обернулась штрафами для работников вуза

Прокуратура нашла нарушения
Прокуратура Севастополя выявила нарушения при организации госзакупок в деятельности Севастопольского государственного университета. Незаконно была отклонена одна из заявок на поставку компьютерной техники.
«Установлено, что при осуществлении оценки заявок участников, 4 члена комиссии по осуществлении закупок в университете, неправомерно отклонили заявку одного из участников, в связи с чем в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях», – сообщает пресс-служба города.
Постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях направлены в Севастопольский отдел Крымского УФАС России.
Члены комиссии признаны виновными, им назначен штраф в размере 2 тыс. руб. каждому.
Ольга Сурикова