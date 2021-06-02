В Севастополе оперативник по особо важным делам погорел на взятке в 40 тысяч рублей

Задерживало ФСБ

В Севастополе задержан оперативный сотрудник подразделения УМВД России по обвинению в совершении мошенничества.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета города, уголовное дело возбуждено в отношении оперуполномоченного по особо важным делам отдела УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

В частности, отмечается что у следователя находилось на рассмотрении сообщение о преступлении по факту нарушения авторских прав, им был произведен осмотр офиса предпринимателя, в ходе которого изъяты компьютеры с установленным программным комплексом без соответствующей лицензии. На осмотре присутствовал задержанный оперативник.

«На следующий день после следственных действий сотрудник полиции, будучи при исполнении должностных обязанностей, встретился с предпринимателем и предложил за вознаграждение оказать содействие в неподаче исковых требований в суд правообладателем программного комплекса с целью взыскании с него компенсации», – говорится в сообщении пресс-службы.

Он получил от предпринимателя 40 тысяч рублей и был задержан с поличным. Фигурант уголовного дела судом заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела в отношении замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции севастопольского УМВД России и адвоката адвокатской палаты города.

Ольга Сурикова