Балаклавские дворники так и не получили зарплату

УК не планирует платить

В январе дворники Балаклавы пожаловались, что им уже несколько месяцев не выплачивается зарплата. Но даже после проверок в УК и смены руководства деньги до работников так и не дошли.

Без зарплаты остаются 23 сотрудника подрядной организации УК Балаклавского района. По их словам, долг у предприятия по невыплаченной зарплате перед ИП Фулга около 1,5 миллионов рублей. Последний раз выплаты были в октябре прошлого года, говорится в сюжете телеканала «НТС».

В связи с этим остаются и не убранными дворы Балаклавы.

В январе УК была проверена Следственным комитетом, а также ИП Фулга

«Были проверены все лицевые счета, все платёжные поручения, куда уходили деньги, сколько приходило, куда уходило. Была проведена такая проверка. Трудовая инспекция мне свой вердикт вынесла, т.е. ко мне без замечаний. В Прокуратуре как-бы таких больших замечаний не было. Какие-то там по ведению документов, значимых нарушений выявлено не было», — рассказала Алла Фулга.

Сейчас ИП судится с управляющей компанией. Там назначен новый руководитель Амет Мамутов, который считает, что подобные договоры с подрядными организациями – неподъемные, они заводят в долговые обязательства. И выплаты по зарплате находятся на совести предпринимателей.

«Я надеюсь, что слово право или право слово восторжествует. И мы приведём это в соответствие. Я имею ввиду, взаимоотношение по тем долгам, которые, вроде как, за нами числятся. Да, претензионная работа – это сложный процесс. Но я думаю, что мы видим определённые позитивные моменты и мы придем к ним», — заявил Мамутов.

Ольга Сурикова