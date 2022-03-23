В Севастополе разрешили работу кальянных и всех развлекательных центров

Город готовится к туристическому сезону

В Севастополе отменили целый ряд антиковидных ограничений. В городе разрешено проведение досуговых мероприятий, а на входе в торговые центры и организации общественного питания больше не обязательно измерение температуры. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Михаила Развожаева согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

В пресс-службе правительства города отметили, что целый комплекс ограничений снят в связи со снижением заболеваемости: за прошедшую неделю в Севастополе выявили на 26% меньше случаев коронавируса.