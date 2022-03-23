COVID-19 Город

В Севастополе разрешили работу кальянных и всех развлекательных центров

23-03-2022
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Город готовится к туристическому сезону

В Севастополе отменили целый ряд антиковидных ограничений. В городе разрешено проведение досуговых мероприятий, а на входе в торговые центры и организации общественного питания больше не обязательно измерение температуры. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Михаила Развожаева согласно рекомендациям Роспотребнадзора. 

В пресс-службе правительства города отметили, что целый комплекс ограничений снят в связи со снижением заболеваемости: за прошедшую неделю в Севастополе выявили на 26% меньше случаев коронавируса.

Согласно документу, с 22 марта в городе разрешается:

— проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских;

— курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставка кальянов на дом;

— деятельность хостелов на территории Севастополя;

— работа кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

— допуск посетителей в учреждения, организации, торговые центры, предприятия общественного питания без измерения температуры тела при входе.

Кроме того, согласно указу, отменяется беззаявительный порядок продления сроков предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки граждан в части выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами города Севастополя.

Также для сотрудников Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов отменено круглосуточное пребывание необходимого числа работников в учреждении путем организации сменного характера работы при продолжительности смены не менее 14 дней подряд.

Ольга Сурикова

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