Двое погибли после падения со скалы автомобиля под Симферополем

Легковой автомобиль упал со скалы около села Левадки Симферопольского района. Пострадавших обнаружили только на следующий день туристы.

«По прибытии было установлено, что автомобиль «Нива» упал со скалы высотой 25 метров, затем скатился вниз по крутому склону в лес. Общая глубина падения составила более 45 метров. В результате происшествия 2 человека погибли, пострадавшая женщина находится рядом с автомобилем на склоне. Спасатели организовали верёвочные перила, с применением альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей и оказали ей первую помощь: наложили шейный ортез, иммобилизовали конечность шинами Крамера. Впоследствии с использованием жёстких носилок и альпинисткого снаряжения транспортировали женщину к прибывшему автомобилю скорой помощи», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Женщина с травмами ног госпитализирована. Все находившиеся в машине – местные жители.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июле 2020 года с мыса Фиолент сорвался автомобиль.

Дмитрий Островский