Дело Кирпичникова направлено в суд

Прокуратурой Севастополя утверждено и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования города в превышении должностных полномочий.

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, занимая должность руководителя управления, подписал договоры с субъектом хозяйствования о размещении двух нестационарных торговых объектов на территории пляжа «Мыс Хрустальный» без проведения торгов. В действительности указанные НТО располагались за пределами пляжа «Мыс Хрустальный», в связи с чем право на их размещение могло быть предоставлено только на основании торгов, победителем которых выступает участник, предложивший наиболее высокую плату.

Кроме того, в ноябре 2020 года, не имея законных на то оснований, без проведения торгов обвиняемый подписал договор с индивидуальным предпринимателем о размещении нестационарного торгового объекта на набережной Корнилова.

Своими действиями он нарушил требования нормативных правовых актов города Севастополя о порядке размещения НТО, порядке проведения конкурсов и заключения договоров о благоустройстве пляжей, а также федерального законодательства о защите конкуренции. Согласно заключениям экспертов бюджет Севастополя за период 2020 – 2021 годов недополучил прибыль в размере не менее 728 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города Севастополя и УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Расследование проведено ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 940 тыс. рублей.

Напомним, Вадим Кирпичников был задержан в ноябре 2021 года. Тогда же в пресс-службе правительства сообщили, что он не задержан, а вызван на опрос в Симферополь.

Тем не менее, позже появилось видео о проведении обыска и задержания Кирпичникова по подозрению в совершении уголовного преступления.

Дмитрий Островский