В Севастополе водитель потерял сознание и влетел в остановку

В Севастополе утром 12 мая произошло ДТП на подъезде к поселку Кача. Пострадал также человек, ожидавший общественный транспорт на остановке.

Водитель 1955 года рождения потерял контроль над управлением своей машины, выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель автомобиля Тойота, пешеход 1944 года рождения, который ожидал общественный транспорт на остановке.

Признаков опьянения у водителя не установлено. Со слов водителя он потерял сознание за рулем. По факту ДТП проводится проверка.

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Ольга Сурикова