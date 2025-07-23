Форд на кону: долг в 300 тысяч заставил жителя Первомайского раскошелиться

Житель посёлка Первомайское погасил задолженности на общую сумму более 329 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Республике Крым и Севастополю, гражданин не исполнил обязательства по кредиту перед банком на сумму 263 тысячи рублей. Кроме того, он накопил долги по транспортному налогу (48 тысяч рублей) и штрафам ГИБДД (18 тысяч рублей). В связи с этим в отношении него были возбуждены исполнительные производства.

Судебный пристав арестовал банковские счета должника, запретил регистрационные действия с автомобилем Ford Focus и временно ограничил его выезд за границу. Однако меры воздействия не возымели эффекта, и пристав выехал к месту проживания должника для ареста транспортного средства.

Автомобиль был найден и арестован, после чего должника уведомили о возможной продаже машины для погашения долгов. Стремясь сохранить транспорт, мужчина в кратчайшие сроки перевёл необходимую сумму на депозитный счёт службы судебных приставов, полностью погасив задолженность.

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Дмитрий Островский

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