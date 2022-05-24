В Севастополе не будет парада в День ВМФ – ТАСС

В Севастополе не будет военно-морского парада при праздновании Дня Военно-морского флота 31 июля, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма.

«День ВМФ России в Севастополе вместо традиционного морского парада и шоу будет отмечаться в другом формате, поскольку корабли Черноморского флота в настоящее время решают задачи по предназначению в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал собеседник агентства.

В ТАСС отметили, что официального подтверждения отмены парада нет, а ситуация может изменится в зависимости от хода проведения спецоперации.

Напомним, в прошлом году на параде в день ВМФ не было демонстрации боевых возможностей и упражнений в море. В ходе празднования были отменены праздничные салют и фейерверк.

Такое решение связано с удручающей ситуацией в городе в связи с распространениями коронавируса. Военно-спортивный праздник, праздничный салют и фейерверк были отменены в городе впервые за много лет.

Дмитрий Островский