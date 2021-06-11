Глава Севизбиркома: В никаких партиях не состояла, не состою и состоять не планирую

До недавнего времени она возглавляла юридический отдел партии «Новые люди»

Избранная сегодня на должность председателя Севизбиркома Нина Фаустова заявила о своей аполитичности, а также рассказала о благодарности от первого зама главы администрации президента РФ Сергея Кириенко за кампанию 2020 года в Севастополе.

«Я не состою ни в какой партии, членом никакой партии я не являлась, не являюсь и не планирую», — рассказала Фаустова.

Глава Севизбиркома уточнила, что до недавнего времени работала руководителем юридического отдела политической партии «Новые люди», эта должность не требовала вступления в партию.

«В прошлом году я являлась руководителем юридического департамента политического объединения партии «Единая Россия» в Севастополе, моя работа была оценена, замечена. Также за эту работу я получила благодарность Сергея Кириенко», — добавила Фаустова.

Напомним, Фаустова сегодня единогласна была избрана главой горизбиркома, избрать ее на эту должность рекомендовали ЦИК РФ и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ее предшественник Сергей Даниленко 24 мая покинул свой пост, который он занимал с мая 2018 года. Вместе с ним с должности ушла и его заместитель.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Севизбиркома