В аэропорту Симферополя спасли мужчину, у которого остановилось сердце

Упал посреди терминала

Сегодня, 11 июня, в международном аэропорту Симферополя у пожилого пассажира случилась остановка сердца. Жизнь ему спасли сотрудники полиции.

В Интернете появилось видео случившегося. На нем видно, как мужчина упал на пол в терминале прямо рядом с другими пассажирами. Как рассказали в полиции, содействовать в проведении искусственной вентиляции легких стал командир отделения линейного отдела полиции авиагавани Симферополя Виктор Богатырев. Позже другой сотрудник правоохранительных органов принес дефибриллятор, который понадобился для реанимации.

«Как сказали нам после этого врачи – если бы не мы и не наши действия, то, что мы им оказали помощь — скорее всего человека не удалось спасти», — прокомментировал Железняк, передает «Крыминформ».

Также сообщается, что медикам удалось стабилизировать состояние 60-летнего пассажира. Сейчас он находится в больнице под контролем врачей.

Ольга Сурикова

Видео: Вести92