Севастополец заплатит штраф за оскорбления в соцсетях

Штраф 10 тысяч

Гагаринский районный суд Севастополя вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя, который допускал оскорбительные выражения, направленные на возбуждение ненависти, в переписке в соцсети.

«В своих репликах севастополец прибегал к оскорбительным и уничижительным высказываниям с применением негативной оценки принадлежности лица (группы лиц) к расе, национальности, языку, происхождению предположительно направленных, в том числе на возбуждение ненависти либо вражды в отношении них», − говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила содержание в сообщениях молодого человека признаков унижения человеческого достоинства по признаку происхождения, национальности и расы.

В судебном заседании он признал свою вину и пояснил, что этот случай был единственных, подобных фактов больше не повторится, что также учтено судом при назначении наказания.

Суд присудил ему штраф в размере 10 тысяч рулей.

Ольга Сурикова