В Крыму фиксируют активизацию информационной атаки со стороны Украины

Крымские власти фиксируют массированную информационную атаку украинских ресурсов. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма Олег Крючков.

«»Семьи массово выезжают из Крыма», «Боеприпасы складируют на гражданских объектах», «Концлагеря для украинских детей», «В Крыму спад промышленности» — это из заголовков. Доказательств нет, как и нет ничего в этих материалах, кроме лжи», — отметил Крючков.

Он добавил, что подобные сообщения подписывают экспертами, советниками, политологами, не имеющими серьезной квалификации.

По мнению советника, украинская сторона пытается сместить акцент со своих проблем на фронте и в стране и попытаться сформировать пятую колонну на полуострове. Каждый раз информационные атаки на Крым совпадают с поражениями на фронте ВСУ.

Ольга Сурикова