В Севастополе задержали очередного взяточника из подведа правительства Севастополя

Вчера, 14 февраля, при получении взятки задержан руководитель центра землеустройства и геодезии «Севгеоцентр» Вячеслав Камардин.

Об этом сообщил директор ДИЗО Александр Ксенофонтов. Он отметил, что предприятие находится в стадии банкротства и фактически не работает уже с 2019 года.

Тем не менее общество обладало имуществом, которое решено реализовать, чтобы погасить долги по зарплате. Камардин получил взятку за «правильную» с его точки зрения реализацию имущества.

Напомним, предшественник Камардина директор ООО «Севгеоцентр» присвоил себе 1,3 млн бюджетных средств.