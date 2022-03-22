В Херсоне заинтересованы в торговле с Крымом

Вернутся херсонские бахчевые
Херсонская область готова снабжать Крым сельхозпродукций в обмен на поставки горюче-смазочных материалов и медикаментов. Об этом заявил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, передает РИА Новости.
Степанов подчеркнул, что диалог ведется по различным направлениям. В частности, херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму.
«Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта», — отметил он.
Степанов подчеркнул, что налаживание торговых процессов между регионами особенно актуально в период подготовки к курортному сезону на полуострове. Пока же, отметил он, Крым только отправляет гуманитарную помощь для херсонцев.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия готова платить пенсии и зарплаты жителям Херсона в рублях.
Ольга Сурикова