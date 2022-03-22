В Херсоне заинтересованы в торговле с Крымом

«Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта», — отметил он.

Степанов подчеркнул, что налаживание торговых процессов между регионами особенно актуально в период подготовки к курортному сезону на полуострове. Пока же, отметил он, Крым только отправляет гуманитарную помощь для херсонцев.