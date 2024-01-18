Где в Севастополе можно ознакомиться с проектом генплана

В Севастополе 19 января начинает работу экспозиция проекта генерального плана Севастополя.

Как сообщается в анонсе, с ней можно ознакомиться как на сайте департамента архитектуры в разделе «Общественные обсуждения, так и физически в администрациях городских муниципалитетов:

🗺️ул. Рабочая, д. 2;

🗺️ ул. Леваневского, д. 24;

🗺️ ул. Ленина, д. 25;

🗺️ пр-кт Октябрьской революции, д. 8;

🗺️ пгт. Кача, ул. Нестерова, д. 5;

🗺️ с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 42;

🗺️ с. Терновка, ул. Ленина, д. 7;

🗺️ с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24;

🗺️ г. Инкерман, ул. Шевкопляса, д. 37;

🗺️ ул. Новикова, д. 14;

🗺️ с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82.

Экспозиция будет работать с 19.01.2024 по 2.02.2024 с 10:00 — 16:00 в рабочие дни и до 15:00 в субботу.

Напомним, генплан начали разрабатывать еще в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные слушания, тогда разгорелся настоящий скандал: тысячи севастопольцев вышли на митинг против принятия генплана.

В итоге генплан отправили на доработку, а потом и вовсе решили разработать новый документ. При этом сроки принятия генплана постоянно смещались, то его должны были принять до конца 2021, то до конца 2023 года.

Оптимистические сроки принятия генплана Севастополя назывались в конце прошлого года. Планировалось принять его, как минимум, в марте-апреле 2024 года, а по пессимистическим прогнозам – июне 2024 года. Губернатор Михаил Развожаев заявлял, что генплан будет утверждаться нынешним составом заксобрания в любом случае.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя