Житель Керчи получил 12 лет за попытку устроить диверсию на подстанции

Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Керчи по обвинению в совершении преступлений против безопасности государства, отмечает пресс-служба суда.

«Житель Керчи, выполняя задания сотрудника иностранной разведки готовился совершить диверсию на электрической подстанции и пытался вовлечь в свою преступную деятельность своего знакомого», — говорится в сообщении.

Мужчина получил от украинской разведки координаты тайника со взрывным устройством, которое он должен был использовать для подрыва электроподстанции в Керчи.

Найденную в тайнике взрывчатку он спрятал у себя в шкафу, где ее и обнаружили. Кроме того, он уговаривал своего знакомого за деньги также заняться диверсионной деятельностью, но тот отказался и обратился в правоохранительные органы.

Ольга Сурикова