Севастополец за еду и наркотики организовал в своей квартире наркопритон

До трех лет лишения свободы грозит 25-летнему севастопольцу за организацию наркопритона в собственной 4-х комнатной квартире, сообщает пресс-служба полиции.

Молодой человек, ранее судимый за кражи, представлял приятелям наркоманам свое жилье для употребления наркотиков. В ход шло все: марихуана, мефедрон и пр.

За созданный комфорт, а он для своих друзей приобрёл различные приспособления для употребления наркотиков и оборудовал места для отдыха, мужчина получал дозы, алкоголь еду, одежду и прочее.

Напомним, в Севастополе судят водителя-наркомана, виновника смертельного ДТП.