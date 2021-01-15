Где в Севастополе можно будет сдать елку

Деревьям подарят вторую жизнь

С 17 по 25 января в Севастополе откроются 37 пунктов сбора новогодних ёлок. Деревья будут переработаны в натуральное удобрение, сообщают коммунальные службы города.

Пункты сбора начнут работу по адресам:

1. ул.Советская, 45

2. ул.Генерала Петрова, 17

3. ул.Гоголя, 35

4. проспект Генерала Острякова,1

5. ул. Ивана Голубца, 45

6. ул. Николая Музыки, 45

7. проспект Генерала Острякова, 98

8. проспект Генерала Острякова, 202

9. проспект Генерала Острякова, 205

10. ул. Павла Корчагина, 40 Гагаринский

11. ул. Маршала Крылова, 8а

12. проспект Героев Сталинграда,60

13. ул. Челнокова,12

14. проспект Октябрьской Революции, 32/26

15. проспект Октябрьской Революции, 67

16. ул. Вакуленчука, 25

17. ул.Репина, 18

18. ул.Ерошенко, 12

19. ул.Рабочая, 17

20. ул.Макарова, 15

21. ул.Жидилова, 9

22. ул.Коли Пищенко, 8

23. проспект Победы, 6

24. проспект Победы, 23

25. ул.Истомина, 29

26. ул.Горпищенко, 69

27. ул.Горпищенко,78

28. ул.Богданова, 28

29. ул.Чехова, 6

30. ул.Громова, 62

31. ул.Симонок, 53

32. ул.Надежды Краевой, 9

33. ул.Менжинского, 16

34. ул.Погорелова, 3

35. ул.Ракетная, 8

36. ул.Строительная, 45

37. ул.Драпушко, 20

Напомним, также севастопольский экопарк «Лукоморье» проводит уже традиционную новогоднюю акцию по сбору живых ёлок.

Фото: Infotown/vk.com

Ольга Сурикова