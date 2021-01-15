На двух дорогах Севастополя снимут скоростные ограничения

На Индустриальной ограничения сохранятся частично

Ограничения максимальной скорости движения в 40 километров в час отменят на автомобильной дороге Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта – улица Вакуленчука и на Индустриальной улице.

Такую информацию на своих страницах в соцсетях распространил департамент транспорта Севастополя в социальной сети Instagram.

Ограничения на Индустриальной сохранятся только в районе пешеходных переходов у домов №11 и №26а.

Напомним, в Севастополе ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход в районе улиц Руднева и Вакуленчука.