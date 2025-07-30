Севастополь и Донбасс провели телемост и обсудили, как бороться с нехваткой воды

Севастопольские и донецкие представители ЛДПР провели телемост, на котором обсудили проблему водоснабжения. Участники встречи говорили о том, как Крым пережил водную блокаду, и какие методы могут помочь Донбассу сейчас.

В телемосте участвовали зампредседателя Народного Совета ДНР Андрей Крамар и зампред Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев. Донецкая сторона интересовалась, как Крым справлялся после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году.

Севастопольцы рассказали, как тогда бурили скважины, завозили воду в цистернах, устанавливали резервуары и получали помощь со всей России. Донбасс планирует использовать этот опыт: по поручению главы ДНР создан оперативный штаб, на территории республики работают водовозы, ведётся углубление русел рек и установка хранилищ.

Андрей Крамар поблагодарил Илью Журавлева за полезные советы и поддержку: «Севастополь показал, что никакие блокировки не сломают тех, кто верит в свою страну».

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