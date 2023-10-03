ГАИ ищет очевидцев смертельного ДТП: погибла женщина-мопедист

Госавтоинспекция Джанкоя разыскивает свидетелей и очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 2 октября в 19:50 на автодороге Победное-Славянское, вблизи с. Победное Джанкойского района.

Как отметили в пресс-службе крымского МВД, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21070», двигаясь со стороны с. Озерки в направлении с. Победное, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося мопеда «Хонда Дио» под управлением женщины 1980 года рождения.

В результате ДТП женщина получила травмы, была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась.

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по телефону 102, конфиденциальность гарантируется.

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Ольга Сурикова