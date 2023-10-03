В Крыму женщина провалилась в ливневую канализацию

Женщина пострадала в Керчи в результате падения в ливневую канализацию, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Ведомство узнало из соцсетей о получении жительницей города травм в связи с падением в открытый приемник ливневой канализации в районе Аршинцево.

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части деятельности коммунальных служб, ответственных за данный участок.

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Ольга Сурикова