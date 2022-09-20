В Инкермане был украден гараж вместе с машиной и мотороллером

В Инкермане произошло неординарное преступление— местный житель смог похитить автомобиль и мотороллер вместе с гаражом.

Предварительно установлено, что 50-летний мужчина арендовал грузовой транспорт и похитил находившийся по соседству металлический гараж, а также стоявшие в нем автомобиль «ЗАЗ-968» и мотороллер.

Гараж и «Запорожец» он сдал на металлолом, а мотороллер продал на онлайн-платформе, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Оперативниками задержали подозреваемого, ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Напомним, у руководителя одной из севастопольских организаций трое мужчин украли строительную технику более чем на 11 млн рублей.

Ольга Сурикова