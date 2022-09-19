Севастопольские футболисты взяли серебро на Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»

Команда воспитанников спортивной школы № 3 заняла второе место на Всероссийском этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч».

Ребята 2007-2008 годов рождения уверено прошли отборочный этап, обыграв команды из Новгородской области, Республики Алтай и Челябинской области. Во всех матчах наши ребята забивали не менее 5 голов, а в одном из них удалось забить даже 15 мячей. Далее севастопольские футболисты обыграли команды из Республики Мордовии и Краснодарского края.

В финальной игре с командой из Дагестана в основное время севастопольской команде не удалось взять верх и со счетом 1:1 наша команда не смогла реализовать большинство послематчевых пенальти.

Тем не менее, два игрока нашей команды были признаны лучшими в своих ролях на поле. Лучшим полузащитником стал Эмиль Саргсян, а лучшим бомбардиром Даниил Бадров.

Напомним, воспитанники севастопольской спортивной школы № 3 взяли золото, серебро и бронзу на детских соревнованиях по футболу Rostov Cup-2022.

Дмитрий Островский