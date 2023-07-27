ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, которое должно пройти через Крымский мост

Сотрудники ФСБ нашли следы взрывчатки в трюме сухогруза ВМО River, который шел из турецкого Синопа через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщила спецслужба.

«Обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле нынешнего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)», — говорится в сообщении ФСБ.

Судну запретили проход через Керченский пролив.

Напомним, правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Напомним, ночь 17 июля ВСУ вновь атаковали Крымский мост с помощью беспилотных катеров. В результате атаки повреждены два пролета моста, опоры остались целыми. Одну часть автомобильного пролёта Крымского моста в сторону Керчи придётся демонтировать, так как она полностью разрушена. Вторая часть пролёта сместилась на 70—80 см от своего проектного положения, её сейчас укрепляют.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал завершить ремонтные работы на мосту к 1 ноября.