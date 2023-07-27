Севастопольские депутаты передали гуманитраку на передовую

С первых дней СВО депутаты заксобрания из фракции ЛДПР оказывают помощь бойцам на передовой.

На днях крупную партию гуманитарной помощи передали 81-ой отдельной бригаде специального назначения «Медведи».

«Депутаты фракции ЛДПР Законодательного собрания Севастополя передали партию продуктов и военного снаряжения. Пятьдесят полностью укомплектованных РПСок были пошиты заботливыми руками женщин швейбата, организованного Севастопольским отделением партии. «Медведи» сердечно благодарят севастопольцев и фракцию ЛДПР Законодательного Собрания города в лице вице-спикера Журавлева Ильи Григорьевича, Куринова Андрея Владимировича и Гордиенко Артема Александровича, за поддержку подразделения», — поблагодарили партийцев бойцы.

«Тяжелее всего тем, кто сражается с коричневой чумой XXI века непосредственно на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично отметил работу севастопольских «Швейбатов», поблагодарив Андрея Куринова за ответственный подход к такой нелегкой и важной задаче», — добавил вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР