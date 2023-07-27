Офицер ВВС США рассказал в конгрессе о существовании НЛО и инопланетян

На слушаниях в Конгрессе США майор американских ВВС Дэвид Груш заявил, что штаты нашли обломки НЛО и «не принадлежащие людям биологические материалы».

По словам майора, программа США по восстановлению НЛО продолжается уже долгие годы и зашла довольно далеко. Под присягой Груш выразил уверенность, что США как минимум владеют НЛО. Будучи бывшим сотрудником ЦРУ, он общался с людьми, которые работали с извлечёнными на месте крушения НЛО «не принадлежащими людям биологическими материалами».

Груш также заявил, что США удалось восстановить один из неопознанных летательных аппаратов, включая использованные в нём технологии.

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