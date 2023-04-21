В Крыму и Севастополь произошел сбой в работе электросетей

В пятницу, 21 апреля, в районе 14:00 в Севастополе произошел сбой в работе систем электропитания города.

Такие же сообщения появились в сообществах разных городов Крыма, например: Евпатории, Саках, Красноперекопске.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что отключения света в Севастополе произошло из-за срабатывания защиты на сетях.

«В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (Автоматическое отключение нагрузки) Ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено»,- написал он в своих соцсетях.