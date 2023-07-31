ФСБ задержала на Крымском мосту нарко-курьера

ФСБ задержала на Крымском мосту 50-тилетнего краснодарца, провозившего в тайнике каннабис.

Как сообщает пресс-служба ведомства, краснодарец приобрел наркотики массой свыше 3 кг на территории полуострова и спрятал их в металлическом баллоне черного цвета для автомобильного газового оборудования.

Решением Керченского городского суда наркодельцу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ФСБ задержала военнослужащего ЧФ, готовившего взрыв на корабле.