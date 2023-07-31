В Севастополе за счет резервного фонда закупят еще камер видеонаблюдения

Правительство Севастополя выделило средства из резервного фонда на закупку программного обеспечения для защиты информационных государственных систем, а также новых камер видеонаблюдения с модулем аналитики изображения.

«К сожалению, информационные атаки также не прекращаются, как и другие поэтому требования усиливаются к защите информации государственных структур. Поэтому выделяем дополнительные средства», — отметил глава города Михаил Развожаев.

Напомним, количество камер с системой распознавания лиц, установленных на улицах города, за последний год возросло почти в 10 раз: с 69 до 500.