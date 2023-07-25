Крымский мост могут ремонтировать до конца года

Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Напомним, ночь 17 июля ВСУ вновь атаковали Крымский мост с помощью беспилотных катеров. В результате атаки повреждены два пролета моста, опоры остались целыми. Одну часть автомобильного пролёта Крымского моста в сторону Керчи придётся демонтировать, так как она полностью разрушена. Вторая часть пролёта сместилась на 70—80 см от своего проектного положения, её сейчас укрепляют.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал завершить ремонтные работы на мосту к 1 ноября.

Дарья Тимофеева

Фото: crimea.ria.ru